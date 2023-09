Luciano Spalletti sceglie la via del dialogo con i tecnici della Serie A. Il CT della Nazionale sta proseguendo il tour nei centri sportivi delle diverse squadre per avere un rapporto diretto e il più possibile sincero con gli allenatori, ma anche per dare uno sguardo da più vicino ai profili per l’Italia. L’ex tecnico del Napoli ha già visitato Zingonia, Filadelfia, Milanello e Vinovo.

Adesso, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello sport, tra le prossime tappe da visitare c’è anche Trigoria. Mourinho dunque riabbraccerà il suo “Spallettone” e cercherà di coordinarsi per i prossimi impegni visti gli italiani presenti in rosa: Mancini, Cristante, Pellegrini. Spalletti tornerà a far visita al centro sportivo dopo 6 anni dall’ultima volta, anno dell’addio di Francesco Totti.