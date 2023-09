Il Genoa cade contro il Lecce nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. Il Grifone non riesce dunque a ripetersi dopo l’ottimo pareggio in casa contro il Napoli. Al termine della partita Alberto Gilardino, tecnico dei rossoblù, ha rilasciato un intervista a Sky:

ll Genoa ha lottato..

“La squadra ce l’ha, la mette sempre in campo. Il DNA deve essere sempre quello per

quello che stiamo facendo e dovremo andare a fare. La partita si è indirizzata non bene al

30′ del primo tempo però abbiamo avuto sprazzi di ottimo gioco e ci sono stati i

presupposti anche in dieci di ripartire e creare situazioni pericolose. C’è il rammarico di

aver perso ma dobbiamo rialzare la testa subito perchè fra cinque giorni giochiamo in casa

con la Roma e ci aspetta una partita importante”.