Pagine Romaniste – Alzare il cartello “stop” per fermare la capolista Napoli e riprendere strada in campionato. La missione della Roma di oggi pomeriggio alle 18 è far sì che il terzo cambio di marcia sia quello giusto per dare una sterzata concreta ad una stagione sin qui nefasta. I giallorossi per l’esordio del Ranieri ter fanno visita al peggiore degli avversari per una squadra priva di fiducia, prestazione e risultati. Ma il tecnico testaccino è stato chiaro: tutti insieme si può uscire da questa situazione.

Sir Claudio ha bisogno di capire se nei “tutti” sia contemplato o meno Dybala. Anche questa settimana l’argentino è stato alle prese con gli ormai consueti fastidi muscolari che ne hanno compromesso il lavoro in gruppo. Ciononostante, però, è riuscito a strappare la convocazione. Per il primo capitolo del volume numero 3 come allenatore della Roma, Ranieri ha studiato diversi moduli. Tutti con un comun denominatore: la difesa a 4. Occorrerà ovviamente capire quali saranno gli interpreti. Ad ora, il ballottaggio principale è sugli esterni. Se, come appare, Dybala non sarà titolare, la fascia sarà occupata da uno tra Soulé e Zalewski. A sorpresa, dal primo minuto al Maradona potrebbe entrare il polacco.

Per il resto, Pellegrini agirà a centrocampo con Cristante e Koné, destinati ad essere la coppia fissa nella mediana. Mancini e Ndicka i centrali davanti a Svilar, Celik ed Angelino sulle fasce. Dovbyk punta, El Shaarawy a supporto sulla destra. Altra soluzione potrebbe essere quella che vedrebbe il centravanti ucraino da solo in avanti con Zalewski-El Shaarawy esterni e Pellegrini al centro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Cristante, Koné; Zalewski, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (4-5-1)

Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (4-5-1)

Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.

IL TEMPO (4-5-1)

Svilar; Angelino, Ndicka, Mancini, Celik; Soulé, Pellegrini, Cristante, Koné, El Shaarawy; Dovbyk.