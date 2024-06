Tramite il proprio profilo Instagram, Luigi Cherubini ha condiviso un post per salutare la Roma Primavera. In scadenza di contratto, il talento della rosa di Guidi, lascerà i giallorossi. Queste le sue dichiarazioni: “È stato un viaggio lungo… Abbiamo gioito per i nostri successi ma anche pianto per serate come l’altro giorno, fa parte del calcio e della vita, per quanto possa far male bisogna sempre avere la forza di rialzarsi.

Ho condiviso la quotidianità con uomini prima che calciatori e questo mi rende molto orgoglioso di ognuno di voi, ringrazio tutto lo staff e le persone che hanno contribuito a questa nostra annata fantastica e vi auguro una vita ricca di gioie e soddisfazioni, il mio percorso nel settore giovanile finisce qui con l’amaro in bocca, ma con 11 anni di grandi emozioni. Grazie a tutti, resterete per sempre nel mio cuore”.