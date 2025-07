Corriere dello Sport – Secondo il programma ufficializzato dalla Roma, la prima amichevole dell’era Gasperini è stata fissata in Germania, in casa del Kaiserslautern, il 25 luglio, prima del test in famiglia contro il Cannes e della trasferta per il giro franco-britannico, con le partite contro Lens, Aston Villa ed Everton. Ma l’allenatore ha chiesto di fare una sgambata preliminare anche a Trigoria: allo studio l’ipotesi di un’amichevole contro il Latina, squadra di Serie C.