La Roma non ha intenzione di cedere Paulo Dybala, come nessuno degli altri big. Le cessioni saranno incentrate su giocatori a fine prestito o non considerati fondamentali per il nuovo progetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bilanci chiusi dalla Roma, aiuterebbero la società giallorossa nel pagamento dell’ingaggio di Dybala (8 milioni) permettendo così di arrivare al 2025, naturale scandenza del contratto della Joya.