Corriere dello Sport (R. Maida) – Dal primo luglio Bove è tornato un calciatore della Roma. La Fiorentina non ha potuto riscattarlo a causa dei dolorosi fatti di dicembre mentre Gasperini non ha potuto convocarlo per il raduno, in assenza di un certificato che ne attesti l’idoneità agonistica.

La situazione è delicata ma chiara. Negli ultimi mesi Bove è stato sottoposto a molti test cardiaci che hanno escluso ogni patologia. Il malore che lo colpì resta di origine ignota. I medici dell’ospedale fiorentino consigliarono l’innesto di un defibrillatore sottocutaneo. E qui si pone un problema regolamentare, in quanto non è possibile svolgere attività agonistiche, in Italia, se si “indossa” un apparecchio che regolarizza le frequenze cardiache. Nessun problema all’estero, invece.

Bove sta quindi studiando ogni ipotesi sperando che il protocollo sanitario del Coni ammetta delle deroghe alla luce di una sicurezza per la salute certificata. La Roma segue la cosa con discrezione. Edoardo, da parte sua, resta in contatto con la Fiorentina.