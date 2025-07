Pellegrini, l’attesa. Ma il capitano c’è

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini deve aspettare ancora: il ritorno in campo è previsto per settembre ma nei prossimi giorni comincerà a intensificare il recupero per cercare di accorciare un po’ i tempi. In questa stagione dovrà guadagnarsi il rinnovo del contratto, che scade a giugno.

Gasperini lo aspetta: i due hanno parlato in un paio di circostanze. Il numero 7 giocherà trequartista di sinistra: ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo. La stagione del riscatto passa anche dalla Nazionale; Gattuso lo ha chiamato e lo aspetta a braccia aperte.