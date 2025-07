Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – Svilar è una certezza granitica della Roma e oggi si gode la nuova stagione con le migliori premesse possibili. Il numero uno giallorosso, prima del ritiro di Trigoria, ha lavorato molto in profondità: palestra, allungamenti, esercizi tipici del pilates per rinforzare i muscoli. Lui è un leader e ora, dopo più di mille giorni in giallorosso, è pronto a prendersi ancora più responsabilità. Anche senza fascia di capitano al braccio.