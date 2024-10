Corriere dello Sport (L. Scalia) – All’ultimo respiro. La baby Roma evita la seconda sconfitta consecutiva riacciuffando Il Lecce in pieno recupero al Tre Fontane: l’1-1 definitivo lo firma su rigore capitan Graziani. La massima punizione l’aveva guadagnata Sugamele che è entrato bene in corsa. Falsini ha schierato un po’ a sorpresa la squadra con un 3-5-2 senza prime punte vere a causa della squalifica di Misitano e della non perfetta condizione fisica di Mlakar. Va segnalato l’esordio da titolare per Almaviva, il bambino, adesso 18enne, che ereditò la fascia da Totti nel giorno dell’addio al calcio. La classifica resta positiva: la Roma è prima con 14 punti ma oggi Juventus, Florentina e Milan hanno la possibilità di mettere la freccia.