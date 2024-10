La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Ivan Juric dice: “È come una piccola finale“. Piccola o grande che sia, quella di oggi a Monza è una sfida spartiacque per la Roma. L’ennesimo bivio. Perché l’inattesa ko con l’Elfsborg in Europa League riconsegna al campionato una squadra scossa. Che all’ultimo ha perso per strada pure Paulo Dybala per una ricaduta al flessore sinistro, proprio nel momento in cui c’era un bisogno enorme del talento dell’argentino sulla trequarti. Una brutta sorpresa per il croato, in questa nuova fase d’incertezza e tensione attorno alla squadra e proprio alla vigilia di un match in cui i giallorossi dovranno aggrapparsi al gigante Artem Dovbyk per allontanare gli spettri della crisi. Sperando allo stesso tempo, nei gol di altri attesi protagonisti come Lorenzo Pellegrini. Matias Soulé, Stephan El Shaarawy e Tommaso Baldanzi.