Tiago Pinto ha parlato prima di Siviglia–Roma. Queste le dichiarazioni del general manager del club giallorosso:

PINTO A SKY



I tifosi sono il cuore?

Sì, tutti noi possiamo parlare di tutto ma vogliamo dare una gioia a quelle persone. Oggi qua, quando entra la squadra si vedrà che fa la differenze.

Lei ha capito cosa è Roma?

Nel giorno in cui vado via potete dire che sono scarso o ho avuto decisioni sbagliate, ma che non ho capito la Roma non potete dirlo. Per me sarà sempre un orgoglio aver fatto parte della squadra della Roma, per come sono i tifosi nel mondo.

Con Totti si parla di storia?

È il giocatore più grande della storia della Roma, è un onore che sia qui per stare vicino alla squadra e dare energia positiva.