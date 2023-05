Cambiasso: “Mourinho è un valore aggiunto, crea atmosfere importanti. Incredibile che oggi metà stadio sia giallorosso”

Esteban Cambiasso ha parlato prima di Siviglia–Roma. Il Cuchu si è soffermato soprattutto su José Mourinho, suo tecnico nell’Inter del Triplete.

CAMBIASSO A SKY

Cosa vuol dire avere al tuo fianco Mourinho?

Un valore aggiunto, crea atmosfere importanti nelle squadre e nelle città. Lui è riuscito a far riempire l’Olimpico sia in Conference che in Europa league, a volte non sono trattate come si deve. Grazie a lui in questo stadio metà sono maglie della Roma, è una cosa incredibile.

Che rapporto crea Mourinho?

Un rapporto sincero, non un rapporto perfetto perché non c’è mai. Lui dice le cose in faccia, anche se brutte, ma da entrambe le parti. Può ricevere cose che non gli piacciono, ma per il bene del gruppo sì.