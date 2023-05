Boniek: “Non mi aspettavo Dybala titolare. Il Siviglia è una squadra tosta, ma la Roma può sfruttare le palle inattive”

Zibì Boniek è intervenuto a Sky prima di Siviglia–Roma. Queste le parole del vice presidente Uefa:

BONIEK A SKY

Gioca Dybala.

Non me lo aspettavo, credevo che entrasse dopo anche per i supplementari. Penso sia una buona notizia, hanno valutato bene la cosa.

Sulla partita.

Una bella squadra, che ragiona anche, non è una partita facile. È una squadra tosta e buona tecnicamente. Penso che possiamo fare qualcosa sulle palle inattive.

Mourinho che fa?

Non ho sensazioni, non so. Se dovesse vincere oggi e c’è un programma per una buona champions il prossimo anno forse resta. Non lo so, io sono qui da tifoso, io tifo la Roma come tutte le mie vecchie squadre, ma quello che fa deve deciderlo lui. Sono qui da tifoso