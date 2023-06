La Roma è protagonista del calciomercato: gli arrivi di N’Dicka e Aouar, la cessione di Tahirovic, le trattative in corso per il ritorno di Llorente e l’approdo del terzino Kristensen. Ma siamo solo all’inizio. Tiago Pinto oggi si trovava infatti a Milano per incontrare il Sassuolo e discutere della trattativa per Missori e Volpato, l’accordo si è trovato sulla base di 10 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita di entrambi i giocatori. Il General Manager è stato poi intercettato da Calciomercato.it ed ha risposto ad alcune domande. Queste le sue parole:

La Roma è ancora interessata a Frattesi?

“No, adesso l’interesse è tornare a Roma (sorride, ndr)”.

Tutto chiuso per Volpato e Missori?

“Vediamo”.