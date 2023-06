Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Juan Cuadrado lascerà la Juventus a parametro zero dopo otto stagioni in bianconero. L’esterno colombiano sarà tra i profili più ambiti in quel ruolo, sopratutto visto che arriverà a zero dopo la scadenza del contratto il 30 giugno. Cuadrado in questi anni alla Juve ha timbrato 314 presenze, 26 goal e 65 assist. Su di lui c’è l’interesse del Fenerbahce, il giocatore però spera ancora di rimanere in Italia.

Juan Cuadrado will leave Juventus as a free agent. Decision made on both club and player side, they will part ways. 🇨🇴

There are many clubs keen on signing Cuadrado, waiting on best option. pic.twitter.com/KGNddsE9dn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2023