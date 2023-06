Tra i partenti del mercato estivo potrebbe esserci Ola Solbakken. Come riportato da Lorenzo Pes de Il Tempo, l’attaccante norvegese è finito nel mirino dell’Hoffenheim che ha mostrato un grande interesse. Il club tedesco ha infatti già contattato gli agenti del giocatore, ma ancora nessuna offerta è stata fatta. Il classe ’98, arrivato a gennaio da svincolato, potrebbe lasciare la Capitale dopo appena 6 mesi a fronte di una offerta congrua.

🔴 Potrebbe esserci anche Ola #Solbakken tra i partenti in casa Roma. L'#Hoffenheim ha mostrato grande interesse per il norvegese arrivato a gennaio a zero. Il club tedesco ha già contattato l'entourage del calciatore ma ancora nessuna offerta ai giallorossi. @tempoweb #ASRoma pic.twitter.com/vQOJaVJ10O

— Lorenzo Pes (@LorenzoPes_) June 27, 2023