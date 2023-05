Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato poco prima del fischio iniziale del match di Serie A contro la Fiorentina. Queste le sue parole a Dazn:

Come sta Dybala?

“Se stava bene stava qua, non sta bene vediamo mercoledì”.

Più ottimista di Mou?

“Vediamo mercoledì”.

Come cambia la programmazione della Roma con la partita di mercoledì?

“La partita per tutti noi è molto importante, forse nella storia recente della Roma è una delle partite più importanti. Ma il nostro progetto va al di là della vittoria o della sconfitta. Abbiamo tutte le basi sul progetto che sono chiare per tutti quanti e sicuramente saremo più felici se vinciamo, ma sarà una cosa da discutere dopo