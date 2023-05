Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato prima della gara casalinga contro la Roma. Queste le sue parole a Dazn:

Che gruppo ha trovato dopo la coppa Italia? Tanto orgogliosi?

“È vero, confermo. Dobbiamo essere fieri di quel che abbiamo fatto quest’anno. Due finali sono obiettivi importanti, peccato per la prima abbiamo fatto di tutto per dare questa soddisfazione ai nostri tifosi. Però avevamo di fronte una squadra forte, ma siamo usciti a testa alta. Dobbiamo avere fiducia ed entusiasmo ancora, non dobbiamo sicuramente mollare adesso”.