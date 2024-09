Corriere dello Sport (L. Scalia) – Trenta nomi in corsa. Ma solo uno alzerà al cielo il Pallone d’Oro. Spiccano i profili di due giocatori della Roma: Artem Dovbyk e Mats Hummels. I giallorossi non avevano due candidati al Pallone d’Oro dal lontano 2001, quando Francesco Totti (poi quinto) e Damiano Tommasi furono nominati per il riconoscimento istituito da France Football. Dovbyk si è conquistato un posto tra i magnifici trenta dopo la stagione memorabile con il Girona.

Hummels, invece, ha giocato da protagonista la Champions League con la maglia del Borussia Dortmund fino alla finalissima. Contro il Psg, sia all’andata che al ritorno della doppia semifinale, è stato scelto come migliore in campo.

Nella categoria femminile del Pallone d’Oro non manca un pezzo di Roma. Manuela Giugliano, la numero 10, ha scritto la storia dato che è la prima donna italiana a essere inserita nella shot list del premio. Giugliano è anche un perno della Nazionale. Da qualche settimana, a seguito della cessione di Bartoli all’inter, è diventata il capitano della Roma.