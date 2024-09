Alla fine di Argentina e Cile terminata 3-0 per i campioni del mondo, Dybala, autore di un gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tyc Sports. Queste le sue parole:

“Uno dei motivi per i quali ho rifiutato l’Arabia è sicuramente quello di voler tornare in Nazionale. Mi sento bene e voglio continuare a lottare e vincere con l’Argentina e con la Roma. So che qua c’è molta competizione e non è facile, quando gioco do il 100%. La gente è incredibile, questo gruppo dà molta felicità alle persone e loro lo riconoscono. Questa vittoria è per tutti. Le persone mi hanno accolto in questo modo dopo tanto tempo fuori dalla Seleccion, mi è venuta la pelle d’oca. La decisione della 10? E’ stata presa dall’alto, non è stata né mia né de miei compagni. La 10 è solo ed esclusivamente di Leo e ora che la devo indossare devo impegnarmi al massimo”