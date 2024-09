Corriere dello Sport (C. Baffico) – La marcia di avvicinamento all’impegno con la Roma, comincia con un problema. A distanza, nel senso che il Genoa deve prendere atto dell’infortunio di De Winter con la nazionale belga. Affaticamento all’adduttore, una tegola che può complicare la settimana di Gilardino. Non dovesse recuperare Bani, scatterebbe una mini-emergenza nel reparto. La Roma, che pure ha fatto un solo gol in tre partite finora, è quell’avversario da massima allerta che agiterà la ripresa del Genoa. Quindi, con Matturro a sua volta fuori, il numero di difensori fuori uso per Gilardino comincia a lievitare. Fermo restando che il Genoa andrà avanti col modulo a tre, l’unica alternativa immediata in questo momento si chiama Marcandalli: il centrale però non ha ancora esordito in A.