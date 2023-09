Il Tempo (M. Cirulli) – Kristensen e Spinazzola sulle fasce, Dybala insieme a Lukaku. Dopo il turnover di coppa contro lo Sheriff, Mourinho pronto a schierare i titolari in vista della quinta giornata di campiona to contro il Torino.

In porta toma Rui Patricio, mentre rimarrà invariata la difesa, anche a causa dell’assenza di Smalling, che sarà forma ta da Mancini, Llorente e N’Dicka con Celik primo sostituto. Cambiano le fasce, a destra tocca a Kristensen, mentre a sinistra ci sarà nuovamente Spinazzola dopo la prestazione non esaltante di Zalewski.

Cambiamenti anche a centrocampo, dove Mourinho dovrà fare a meno di Renato Sanches ma ritrova Pellegrini. Le chiavi della manovra del gioco della Roma saranno così affidate a Cristante e Paredes, ai quali si aggiungerà Aouar, in vantaggio su Bove.