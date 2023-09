Dopo poco più di tre giorni la Roma tornerà in campo per affrontare il Torino nella sfida valevole per la quinta giornata di Serie A. I giallorossi si presentano al match con delle defezioni importanti soprattutto in difesa, dove dovranno giocare per la terza volta consecuitiva Mancini, Llorente e N’Dicka visto lo stop di Smalling. Per il resto l’unico ballottaggio è tra Aouar e Bove, con l’algerino in vantaggio. In attacco confermata la coppia Lukaku-Dybala, i trascinatori tecnici della squadra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen; Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen; Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen; Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen; Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.