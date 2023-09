Il Tempo (L. Pes) – Continua il viaggio senza sosta della Roma che dopo la trasferta europea in Transnistria questa sera sarà impegnata sul campo del Torino.

Un esame certamente non semplice per la squadra di Mourinho che dovrà ancora fare a meno dell’infortunato Smalling e perde Sanches, ma soprattutto che se la dovrà vedere con una squadra in salute e che viene da due vittorie consecutive.

Poco il tempo a disposizione dello Special One per preparare un match delicato, visto che la squadra ha svolto soltanto due allenamenti dopo la gara europea: lo scarico di venerdì e la rifinitura di ieri.

Un appuntamento che arriva nel mezzo di sette giorni difficili a livello logisti co con tre trasferte da affrontare. Da Tiraspol a Genova. passando per Torino. Ma Mou non ha parlato alla vigilia, si affiderà al migliori e proverà a sorprendere il Toro per il terzo anno di fila.

Ha parlato invece Juric nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Affrontiamo la Roma in un buon momento per loro, dal momento che si sono sbloccati grazie alle vittorie contro l’Empoli e in coppa. Inoltre hanno diverse opzioni a disposizione. Hanno un’ottima difesa e giocatori tosti come Mancini e Cristante“. Battaglia assicurata all’Olimpico Grande Torino, ma la Roma si farà trovare pronta.