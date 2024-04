Corriere dello Sport – Dani Osvaldo, ex attaccante, tra le altre, di Roma, Bologna, Fiorentina, Juventus e Boca, qualche settimana fa ha commosso il mondo con un video su Instagram in cui raccontava le sue difficoltà a la battaglia contro le dipendenze. Per questo quando ieri, dopo la partita, De Rossi e i giocatori lo hanno visto all’Olimpico, hanno deciso di sommergerlo d’affetto, mettendo per un attimo da parte la sconfitta contro il Bologna. Il tecnico lo ha accolto come un fratello nello spogliatolo, El Shaarawy lo ha abbracciato, Paredes e Dybala, argentini e tifosi del Boca, ci hanno parlato a lungo. E Paulo gli ha anche regalato la sua maglietta. Poi, davanti al pullman del Bologna, ha salutato Thiago Motta e Castro. Tutti sono stati ben felici di vederlo e lui, Osvaldo, ha fatto il pieno d’affetto, tanto che quando ha lasciato l’Olimpico ha detto: “Grazie amici miei”.