Corriere dello Sport – Sale la febbre perla semifinale d’andata tra Roma e Bayer Leverkusen. É scattata ieri la vendita riservata agli abbonati delle coppe che ha visto oltre 20mila persone in fila per acquistare il biglietto. Nella prima fase, riservata agli abbonati di campionato, si erano già registrare lunghe code virtuali. Questa seconda fase durerà fino alle 15 di oggi, poi dopo un’ora comincerà la vendita libera che inevitabilmente registrerà il cinquantacinquesimo sold out dell’Olimpico.

Dalle 12 di martedì 2 maggio alle 15 di venerdì 5 sarà invece possibile comprare i tagliandi per la trasferta di Leverkusen. Lo stadio di Leverkusen è piccolo, può ospitare in tutto circa 30.000 persone, quindi saranno circa 1.600 i posti destinati ai tifosi romanisti. Restano invece sempre meno biglietti per la sfida contro la Juventus in programma domenica 5 maggio alle 20.45: Il big match registrerà naturalmente l’ennesimo tutto esaurito stagionale per dare la spinta ai giallorossi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League