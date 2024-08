Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo il giorno di riposo concesso da De Rossi la Roma torna ad allenarsi oggi a Trigoria. La squadra dovrà riscattare il brutto pareggio con il Cagliari e cercare di presentarsi nelle migliori condizioni davanti ai 60mila che domenica sera saranno presenti all’Olimpico per l’esordio casalingo contro l’Empoli, reduce anch’esso da un pareggio a reti bianche contro il Monza. Oltre a Paredes, tornato dalla squalifica, sarà regolarmente a disposizione anche Le Fée, per il quale c’è stata apprensione dopo il cambio allo scoccare dell’ora all’Unipol Domus. In vista della gara con i toscani De Rossi potrà quindi contare sull’intero organico.

Guardando invece più avanti, più precisamente alla sfida del 1° settembre, i giallorossi potrebbero affrontare la Juventus con qualche defezione. Dopo la partita con il Como Thuram e Weah si sono infatti sottoposti ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato per entrambi una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia (sinistra per il centrocampista, destra per l’ala).