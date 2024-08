Il Tempo (L. Pes) – Braccio di ferro a oltranza. Un duello che prosegue senza fine mentre la fine del mercato si avvicina e oggi la squadra si ritroverà agli ordini di De Rossi per preparare la seconda sfida di campionato in programma domenica sera all’Olimpico contro l’Empoli. La Roma pressa, Dybala non decide. Una situazione poco conveniente probabilmente per tutte le parti in causa ma soprattutto per la squadra e il proprio allenatore, spettatori di una vera e propria telenovela estiva. Ma a poco più di una settimana dal gong finale e con un mercato ancora da mettere a posto non si può aspettare oltre.

La Joya, infatti, vuole conoscere i dettagli dell’offerta economica dell’Al Qadsiah per il suo cartellino, sostenendo che se il club giallorosso intende venderlo c’è bisogno di discutere su aspetti economici legati alla situazione contrattuale che lo vede vicino ad un altro anno di prolungamento: una situazione certamente complessa. Da Trigoria, però, nessuna risposta al calciatore mantenendo fede alle smentite più o meno pubbliche sulla proposta ricevuta dall’Arabia. Al momento, però, Paulo sembra fermo sulle proprie posizioni e non sembra avere fretta di definire i dettagli con i sauditi. Una fretta che invece attanaglia la coppia Ghisolfi-Souloukou che una volta ceduto l’attaccante hanno nei piani qualche rinforzo in più di quelli preventivati.

A De Rossi, infatti, manca ad oggi un terzino destro titolare e un altro difensore centrale da inserire nelle rotazioni. Se per Assignon ancora non è stata inviata alcuna proposta ufficiale al Rennes, sembra procedere spedita la trattativa per portare a Roma Tiago Djalò.

Sorprende l’attesa per Assignon, visto che l’offerta preannunciata dai giallorossi da dieci complessivi è molto vicina alla richiesta dei francesi e potrebbe portare alla fumata bianca definitiva.