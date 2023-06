Lucas Ocampos ha parlato ai microfoni di AS dopo la vittoria in finale di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi vengono in mente molte cose. Tutto quello che ho sofferto per vivere di nuovo questo. Tre mesi fa ero solo e senza condizione fisica, oggi ne esco campione d’Europa. Era una partita in stile Siviglia. Devi soffrire per vincere. Non è facile. Quello che abbiamo fatto non ha spiegazione. Permettetemi di festeggiare.”