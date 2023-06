Monchi ha commentato ai microfoni di Marca il successo del Siviglia contro la Roma. Ecco le parole del dirigente spagnolo, ex giallorosso:

Sulla partita.



“Penso che questo titolo abbia un sapore diverso da qualsiasi altro, perché la strada è stata molto dura, l’anno molto difficile, e non avrei mai sognato di finire così. Andremo in Champions, ma la vittoria è soprattutto per queste persone, che sono la cosa più bella che ci siano”.

Sul futuro di Mendilibar?

“Domani ci godremo Siviglia, per offrire ai tifosi il titolo e lunedì parleremo con calma. Sappiamo tutti cosa vogliamo e sono sicuro che la decisione presa sarà buona per tutti”.