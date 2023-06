Bryan Cristante ha commentato il ko della Roma. I giallorossi sono usciti sconfitti (5-2 complessivo) dalla finale di Europa League contro il Siviglia. Queste le parole del centrocampista giallorosso

CRISTANTE A SKY

È dura?

Quando si perde la finale si rigori è dura, per un po’ di giorni ci sarà delusioni poi tocca ripartire.

Le parole di Mourinho?

Io penso che rimane un grande gruppo che abbiamo fatto qualcosa di grande con due finali consecutive, che non si arriva a questa finale a caso, rimane l’orgoglio per questa squadra.

Vi ha detto se resta?

Abbiamo solo parlato dell’orgoglio che meritavamo tutti quanti, del pubblico e del bel percorso che abbiamo fatto.

Il colloquio con Mancini e Pellegrini?

Adesso non stiamo pensando alla prossima stagione, stiamo solo pensando ad altro

Il momento chiave di oggi?

Penso sia stata una gara equilibrata, loro nel secondo tempo tenevamo di più la palla, dopo il gol subito avevamo tempo per riprenderci. Poi ai rigori è una lotteria da 50 e 50.

Cosa avete bisogno per lottare ai massimi livelli?

C’è stato un momento dove avevamo tanti infortunati ed eravamo in difficoltà a fare le due competizioni. Penso che si riferisca a una rosa più ampia per coprire i momenti difficili in stagioni come questa con tante partite.