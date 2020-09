Nuove grane per la Roma: un mese di inibizione a Fienga, venti giorni per il medico

iltempo.it (F. Biafora – A. Austini) – Continua il periodo cupo in casa Roma. Dopo la sconfitta a tavolino subita contro l’Hellas Verona alla prima giornata di campionato, a causa dell’inserimento errato di Amadou Diawara nella lista dei convocati, arriva un’altra grana. Il Tribunale della FIGC ha infatti inibito per 30 giorni il Ceo giallorosso Guido Fienga e squalificato per 20 giorni il medico Massimo Manara. La decisione arriva al termine del processo per il mancato rispetto del protocollo sul Covid-19 in occasione di Napoli-Roma, gara del 5 luglio scorso.