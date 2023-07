Dopo la tessera onoraria da parte del Lazio Club Pomezia, i tifosi biancocelesti continuano ad invocare Anthony Taylor per deridere i tifosi giallorossi. Nel ritiro di Auronzo, è apparso il cartonato dell’arbitro inglese, protagonista in negativo nella finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia, dello scorso 31 maggio. Dopo il rigore non concesso e le due mancate espulsioni nei minuti finali dei tempi supplementari, il fischietto inglese è diventato idolo dei tifosi della Lazio. Lo riporta Il Corriere della Sera.