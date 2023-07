Stamattina è arrivata l’ufficialità: Stephan El Shaarawy ha rinnovato suo contratto con la Roma fino al 2025. Il faraone ha pubblicato su Instagram un post con parole d’amore e ringraziamento dedicate alla sua squadra e ai suoi tifosi:

“Una storia destinata a ritrovarsi per continuare a sognare insieme, un nuovo capitolo da scrivere e sono davvero felice di poterlo fare qui, in questa città con questi tifosi. Onorato e orgoglioso di poter continuare a vestire questa maglia. Grazie davvero a tutti per i messaggi e l’affetto che continuate a mostrarmi ogni giorno. DAJE ROMA DAJE”