Torna la Nations League. Alle 20.45 è infatti andata in scena al Nagyerdei Stadion la sfida tra Belgio e Israele valida per la prima giornata della competizione. I Red Evils hanno trionfato sulla nazionale israeliana per 3-1: in gol De Bruyne (21′, 52′) e Tielemans (48′). Fa tutto la nazionale del ct Tedesco, incluso l’autogol del momentaneo pareggio dell’Israele (Castagne 36′). È rimasto in panchina per tutto il match il giallorosso Saelemaekers.