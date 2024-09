Dopo la delusione dell’Europeo in Germania, l’Italia torna a vincere. Gli Azzurri alle 20.45 hanno sfidato la Francia a Parco dei Principi per la prima giornata di Nations League. Gli uomini di Spalletti hanno battuto i rivali francesi per 1-3: un avvio shock per l’Italia che dopo poco più di 14 secondi era sotto a causa di un grave errore di Di Lorenzo, concluso in rete da Barcola. Gli Azzurri non mollano, e dopo i gol di Dimarco (30′) e Frattesi (51′), è Raspadori al 74′ a chiudere i conti.

Il capitalo giallorosso Pellegrini è stato schierato titolare dal ct, per poi essere sostituito all’intervallo. Mentre Deschamps ha fatto entrare l’altro romanista della gara, Manu Koné, al 58′.