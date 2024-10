È da poco terminata per 1-2 la sfida di Nations League tra Belgio e Francia, che sono nello stesso gruppo dell’Italia. I Blues sono passati in vantaggio con Kolo Muani dal dischetto al 35′ e al 62′ arriva anche la doppietta. Al Belgio non basta la rete di Openda (48′) e pesa l’occasione del rigore sbagliato da Tielemans. Il Var ha inoltre annullato un gol al giallorosso Koné. Gli Azzurri di Spalletti al momento sono primi con 10 punti, a seguire la Francia con 9, il Belgio con 4 e Israele fermo a zero.

Foto: [Alex Pantling] via [Getty Images]