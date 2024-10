Alle 20.45 è andata in scena Islanda-Turchia, gara del gruppo B dei gironi di Nations League terminata per 2-3. In gol per l’Islanda Oskarsson (3′) e Gudjohnsen (83′). Mentre per la nazionale Luna e Stelle in rete Kahveci (63′), Calhanoglu su rigore (68′) (che ne aveva precedentemente sbagliato uno al 54′), Guler (88′) e Akturkoglu (95′). In campo per tutta la gara il giallorosso Celik.

Foto: [Alex Grimm] via [Getty Images]