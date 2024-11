Il Messaggero – Quel “Grazie Roma, che mi hai dato alla Lazio”, titolo della nostra intervista esclusiva a Pedro, è andato di traverso. Durante tutta la settimana, infatti, lo spagnolo ha ricevuto minacce e insulti sui social, anche in privato, da parte di presunti tifosi giallorossi, che non stanno vivendo un bel momento. L’ex campione del Barcellona aveva solo espresso la felicità per essere approdato nella “prima squadra della Capitale“, dopo la bocciatura di Mourinho.