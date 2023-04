Napoli, Juan Jesus: “Alla Roma abbiamo ribaltato il 4-1 del Camp Nou. Possiamo ripeterci contro il Milan”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. I partenopei dovranno ribaltare il risultato dell’andata di 1-0 subito a San Siro. Il brasiliano ha ricordato la rimonta fatta con la Roma contro il Barcellona nel 2018. Queste le sue parole:

“Non è un risultato così difficile da ribaltare, io parlo per esperienza personale. Dopo che perdi 4-1 al Camp Nou e ribalti una partita di Champions Leaugue contro il Barcellona è stata una cosa difficilissima, non dico che domani non sarà difficile, ma saremo pronti”