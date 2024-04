L’allenatore della Lazio, Tudor, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Verona. Il croato ha risposto anche ad una domanda sulla Roma, uscita vittoriosa a Udine. Queste le sue dichiarazioni:

Il gol di Cristante riduce le speranze di quinto posto?

“La partita ieri non l’ho vista, in questo momento tutti i punti sono importanti. Non possiamo influire sulle altre partite, è inutile pensarci e perdere energie. Le energie vanno spese per la nostra squadra e le nostre partite”.