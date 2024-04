Nel mercato della Roma, seppur lentamente, si sta iniziando a muovere qualcosa. Infatti secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Fabbian sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi. La situazione del classe 2003 è ancora tutta da definire, poiché l’Inter sembra intenzionata a ricomprare il giovane dal Bologna per una cifra intorno ai 12 milioni, per poi rivenderlo a una cifra superiore. In questo scenario i giallorossi avrebbero mostrato un interesse, che potrebbe svilupparsi in una vera e propria trattativa nei prossimi mesi.