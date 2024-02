Corriere dello Sport – Guida, voto 5. Forse un po’ troppo l’impiego di Guida (male il disciplinare, manca giallo a Paredes ad esempio). Va bene una, si poteva fare altro. E anche: siamo (una volta tanto) con Mazzoleni, che evidentemente sa di calcio e non fa filosofia. La regola sul fuorigioco parla di interferenza “con il movimento dell’avversario” e di “capacità dell’avversario”. Provate a chiedere a 100 portieri cosa significa preparare una parata con un avversario addosso. E ancora: se la valutazione va fatta quando il pallone passa vicino a chi commette interferenza (sul regolamento non c’è scritto però), nel caso significa anche vicino a Rui Patricio. Già che li avete sottomano, chiedete ai 100 portieri di cui sopra cosa succede se preparano la parata quando il pallone gli passa vicino… è sempre gol.

VAR: Mazzoleni 6,5

Acerbi, è fuorigioco: Testa di Acerbi, Thuram è addosso a Rui Patricio, preoccupato della sua presenza addosso, facile da vedere in tv. E Guida lo vede.

Mai rigore su Acerbi: Paredes spinge leggermente Acerbi che accentuando sbatte su Lautaro: mai rigore, non è fallo e perché il pallone non è in gioco. Testa di El Shaarawy, forse pallone sul braccio sinistro: autogiocata, nel caso.