Oggi Rick Karsdorp compie 29 anni. Il terzino olandese veste la maglia giallorossa dal 2017 con una parentesi al Feyenoord nella stagione 2019/20. Come si consueto non sono mancati gli auguri social della Roma che ha scritto: “Buon compleanno, Rick Karsdorp!”. De Rossi finora lo ha impiegato in tutte le partite senza mai toglierlo dal campo, includendo il big match di ieri sera contro l’Inter.