Il Messaggero (S.Carina) – Domani dalla Puskas Arena, uscirà soltanto un vincitore che potrà così alimentare l’aurea di invincibilità che lo accompagna. Mourinho in carriera ha diversificato i suoi successi europei: 2 in Champions, 2 Europa League più l’ultima perla in Conference League, lo scorso anno a Tirana guidando la Roma contro il Feyenoord. Monotematici ma non per questo meno leggendari, gli andalusi. Il Siviglia, infatti, rappresenta anche uno degli sfoghi più iconici del vate portoghese. Era il 2010. Il Real vince 1-0, gol di Di Maria. Non contento, Mou si presenta nel post-gara con un foglio, formato A4, dove sono scritti tutti gli errori subiti dalla sua squadra nei 90’. Imbarazzo che si acuisce quando il tecnico attacca il dirigente Valdano che poco prima aveva provato a glissare: “Il Real non è abituato a commentare gli episodi arbitrali”. Apriti cielo, la replica non si fa attendere: “Sono stanco di dover difendere la mia squadra al posto di altri. Voglio che siano i miei dirigenti a difenderla, solo che loro preferiscono nascondersi dietro all’allenatore che ci mette sempre la faccia”.