Il Messaggero (G.Lengua) – La città è tirata a lucido, alla Puskas Arena fanno gli ultimi preparativi e la fan zone è stata finalmente allestita in un bellissimo parco a un paio di chilometri dallo stadio. Budapest è pronta ad ospitare la finalissima di domani, nessuno in città vuole sbagliare perché questo è uno degli eventi più importanti a livello internazionale e sarà anche uno dei tanti biglietti da visita dell’Ungheria. All’interno dell’impianto si facevano le prove audio con le canzoni inviate alla Uefa da Roma e Siviglia, i tir delle tv erano già tutti posizionati e la regia internazionale faceva i test con la Spidercam. All’esterno qualche tifoso era alla ricerca dei preziosissimi biglietti. In città cominciano a vedersi sciarpe giallorosse, maglie e bandiere, ma il clou arriverà oggi e domani. E proprio domani mattina da Fiumicino partirà il charter con gli invitati della società. Il club ha fatto una selezione di vip, attori, cantanti ed ex calciatori, che si sono aggiunti agli ospiti del presidente, dei dirigenti e dei calciatori. Ci sarà l’ex presidentessa Rosella Sensi, ma anche Francesco Totti con la sua nuova fidanzata Noemi il figlio Cristian e un amico. E poi gli ex Candela, Cassetti, Rizzitelli e Perrotta. Presenti anche gli attori Edoardo Leo, Emanuele Propizio, Valerio Mastandrea e Carlo Verdone più i cantanti Damiano dei Mäneskin, Antonello Venditti, Noemi e Blanco.