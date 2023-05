Il Messaggero (A.Mauro) – Il Siviglia non si smentisce e punta il quinto trofeo negli ultimi 10 anni, il settimo della storia del club: nessuno come gli spagnoli. Rivitalizzati dalla cura Mendilibar, letali contro United e Juventus, Jesus Navas e compagni si sono conquistati Budapest e non vogliono smettere di sognare. Un’assenza pesantissima e più di un dubbio di formazione per l’ex allenatore. Contro la Roma mancherà infatti il terzino sinistro campione del mondo Marcos Acuña, espulso nel finale concitato contro la Juventus e in tribuna alla Puskas Arena insieme a Pape Gueye e Tecatito Corona, fuori lista. Dovrebbe giocare Telles a sinistra ma Mendilibar non ha ancora sciolto le riserve.

Mourinho dovrà fare particolare attenzione a Suso e Lamela, entrambi a segno dalla panchina nella semifinale di ritorno contro la Juventus al Sánchez Pizjuán.