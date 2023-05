La Repubblica (M. Juric) – A Firenze arriva l’undicesima sconfitta in campionato della Roma. La terza nelle ultime sette, dove la Roma ha raccolto solo quattro punti sui ventuno disponibili. Con una sola giornata da giocare i giallorossi per il quinto anno consecutivo termineranno la stagione tra il quinto e il settimo posto in classifica. Ma a inquietare di più i tifosi giallorossi è l’ammonizione toccata in sorte a Mourinho all’88esimo minuto di gioco: il tecnico salterà l’ultima di campionato, contro lo Spezia. Una partita che cadrà dopo la finale di Europa League. E in cui Mou non ci sarà. Ulteriore passo verso il divorzio. Provare a vincere l’Europa League per staccare il triplo pass con una sola partita: vittoria del trofeo, qualificazione alla prossima Champions League e finale di Supercoppa Europea. Ma è allarme difesa. Quattro gol subiti nelle ultime due partite, con un solo protagonista negativo: Roger Ibanez. Il difensore brasiliano non è tranquillo e anche a Firenze ha messo in mostra tutti i suoi limiti tecnici.