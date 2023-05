La Repubblica (M. Juric) – I tifosi della Roma dicono “trentatrè”. Come fossero dal medico. La malattia per i colori giallorossi ha evidenziato l’ennesimo sintomo. La finale di Europa League visibile allo stadio Olimpico sarà sold out. Sono circa cinquantatremila i biglietti staccati in meno di 24 ore. Per il secondo anno consecutivo l’Olimpico sarà esaurito per una partita che non c’è. Un obiettivo che si è prefissato anche Paulo Dybala.

L’argentino sta meglio. Ieri mattina si è allenato a Trigoria, seguendo il programma di recupero dall’infortunio che prevedeva un lavoro individuale sul campo. Poi nel primo pomeriggio una lunga seduta di fisioterapia prima di seguire davanti la tv i compagni impegnati con la Fiorentina . Il responso del campo è stato estremamente positivo. Il dolore alla caviglia sinistra si è notevolmente ridotto e da Trigoria filtra un rinnovato ottimismo per vederlo in campo a Budapest. Sorridente e sollevato, così lo descrive chi lo ha visto sabato mattina in campo. I dubbi su un suo utilizzo dal primo minuto rimangono. Anche Pellegrini ha proseguito il suo lavoro di recupero tra campo e palestra. Per il capitano non ci sono preoccupazioni.